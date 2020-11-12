Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl oynanır? 12 Kasım Süper Loto çekilişi büyük ikramiye...

Süper Loto çekilişi için geri sayılıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Haftanın 2.Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Peki 12 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta?

12 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12 Kasım yani bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi saat 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

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