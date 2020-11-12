12.11.2020 - 09:09 |
Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl oynanır? 12 Kasım Süper Loto çekilişi büyük ikramiye...
Süper Loto çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. 12 Kasım Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Devreden ikramiye ise 11.149.596 TL. Peki 12 Kasım Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl oynanır?
Süper Loto çekilişi için geri sayılıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Haftanın 2.Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Peki 12 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta?
12 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
12 Kasım yani bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi saat 21.30'da başlayacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.
Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.