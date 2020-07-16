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16.07.2020 - 21:59 |

Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı (16 Temmuz) - 665. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

16 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam canlı yayında çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da 6 bilen ve büyük ikramiyenin sahibi belli oldu mu merak konusu oldu. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulan 665. hafta Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı (16 Temmuz) - 665. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta şanslı numaralar 2, 12, 19, 22, 33, 38 oldu...

16 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

2, 12, 19, 22, 33, 38 

Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı (16 Temmuz) - 665. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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