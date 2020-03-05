Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye bu akşam sahibini bulacak mı? 5 Mart Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişinde üç haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı 7.107.670,33 TL'ye ulaştı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan 646. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarının 8.5 milyon liraya ulaşması bekleniyor. İşte Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları...

Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 5 bilen 61 talihli 9.759,90 TL, 4 bilen 3.256 kişi 198,45 TL ve son olarak 3 bilen 69.199 kişi 15,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'den itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

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