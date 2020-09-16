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16.09.2020 - 07:53 |

Süper Loto çekiliş sonuçları! (15 Eylül 2020)

Süper Loto sonuçları belli oldu. 15 Eylül 2020 Salı günü yapılan çekilişte şanslı 6 numara hangileri oldu? Haftada üç gün çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi sona erdi. Dün akşamki çekilişe katılanlar Süper Loto sonuçları için arayışa geçerken, bir sonraki çekilişe katılmak isteyenler ise Süper Loto nasıl oynanır sorusunun cevabını arıyor. 15 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçlarında şanslı 6 numara 7 - 8 - 46 - 24 - 45 - 33 oldu.

Süper Loto çekiliş sonuçları! (15 Eylül 2020)

Süper Loto oynamak isteyenler; 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz her 6 sayı, bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com üzerinden, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de en yakın satış noktası üzerinden de oynayabilirsiniz.

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 15 EYLÜL

Süper Loto çekiliş sonuçları (15 Eylül 2020)

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