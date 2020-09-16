Süper Loto çekiliş sonuçları! (15 Eylül 2020)

Süper Loto oynamak isteyenler; 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz her 6 sayı, bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com üzerinden, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de en yakın satış noktası üzerinden de oynayabilirsiniz.

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 15 EYLÜL





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