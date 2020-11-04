Süper Loto sonuçları 3 Kasım | Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti!

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 KASIM





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