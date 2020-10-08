Süper Loto çekiliş sonuçları! (8 Ekim 2020)

Bugün Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. 8 Ekim Süper Loto çekilişinde 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye 27.623.085 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarının diğer detayları ise şöyle;

5 bilen 9 kişi oldu, 41.168,75 TL kazandı.

4 bilen 1.097 kişi oldu 525,35 TL kazandı.

3 bilen 24.587 kişi oldu 28,45 TL kazandı.

2 bilen 231.040 kişi oldu 3,20 TL kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EKİM 2020



