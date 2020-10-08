08.10.2020 - 23:19 |
Süper Loto çekiliş sonuçları! (8 Ekim 2020)
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün yapılan Süper Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 27.623.085 TL oldu. Milli Piyango Online sayfası üzerinden kazanan kategori sayısı ve kişi başına düşen ikramiye tutarları açıklandı. Kazandıran numaralar ise 1 - 10 - 21 - 25 - 42 - 48 oldu.
Bugün Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. 8 Ekim Süper Loto çekilişinde 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye 27.623.085 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarının diğer detayları ise şöyle;
5 bilen 9 kişi oldu, 41.168,75 TL kazandı.
4 bilen 1.097 kişi oldu 525,35 TL kazandı.
3 bilen 24.587 kişi oldu 28,45 TL kazandı.
2 bilen 231.040 kişi oldu 3,20 TL kazandı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EKİM 2020
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.