Süper Loto sonuçları açıklandı! 16 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 12 milyon 487 bin 794 TL.16 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-8-12-40-52-56- oldu. İşte, 16 Şubat Süper Loto sonuçları...

16 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam yani 16 Şubat tarihinde saat 21.30'da başladı. Canlı olarak da takip edilebilen çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.