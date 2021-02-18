Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama...
Süper Loto çekilişi yapıldı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 18 Şubat yani bugün gerçekleşti. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Herkesin merakla beklediği 18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ve milliyet.com.tr'de. İşte, 18 Şubat Süper Loto sonuçları...
Süper Loto çekilişi heyecanla beklendi. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi hem bayilerden hem de online olarak oynanabiliyor. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 12.487.795 TL oldu. Kazandıran rakamlar ise; 8, 16, 26, 28, 44, 52 şeklinde açıklandı. Süper Loto nasıl oynanır?
18 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 18 Şubat 2021 tarihinde saat 21.30'ta yapıldı. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edildi. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto çekilişinin nasıl oynanacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Süper Loto bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.