Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto haftanın ilk çekilişi bu akşam yani 6 Ekim 2020 tarihinde canlı yayında yapıldı. Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar merak ediliyor. 6 Ekim tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 1,4,20,21,25 ve 29 oldu.

6 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

6 Ekim Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar, 1,4, 20,21,25 ve 29 oldu.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresinde Süper Loto'yu online olarak oynayarak kupon doldurabilirsiniz.

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