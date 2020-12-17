Süper Loto sonuçları açıklandı! 17 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto çekiliş heyecanı son buldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 21 milyon 655 bin 980 TL. İşte, 17 Aralık Süper Loto sonuçları...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından yapılan Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 21 milyon 655 bin 980 TL. 17 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -3-5-31-38-41-58- oldu. Süper Loto nasıl oynanır?
17 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftada 3 gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Merakla beklenen sonuçlar da beli oldu. Buna göre kazandıran numaralar -3-5-31-38-41-58 şeklinde açıklandı. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadığından ikramiye devretti. 5 bilen 25 kişi ise 13.778,20 TL kazandı.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.