Süper Loto sonuçları açıklandı! 17 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından yapılan Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 21 milyon 655 bin 980 TL. 17 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -3-5-31-38-41-58- oldu. Süper Loto nasıl oynanır?

17 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftada 3 gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Merakla beklenen sonuçlar da beli oldu. Buna göre kazandıran numaralar -3-5-31-38-41-58 şeklinde açıklandı. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadığından ikramiye devretti. 5 bilen 25 kişi ise 13.778,20 TL kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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