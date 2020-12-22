Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 22 milyon 783 bin 516 TL. İşte, 22 Aralık Süper Loto sonuçları...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor. Bugün haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 22 milyon 783 bin 516 TL. 22 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -2-7-20-29-37-41- oldu.
22 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sisal Şan tarafından yapılan Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekişin ardında 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye devir yaşadı.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.