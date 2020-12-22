Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor. Bugün haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 22 milyon 783 bin 516 TL. 22 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -2-7-20-29-37-41- oldu.

22 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sisal Şan tarafından yapılan Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekişin ardında 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye devir yaşadı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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