25.10.2020 - 21:58 |
25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...
Süper Loto'da bir kez daha çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 32 milyon 793 bin 937 TL.
Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 32 milyon 793 bin 937 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 1 30 38 42 47 52 oldu.
SÜPER LOTO DEVRETTİ
25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı. Son çekilişte 6 bilen çıkmazken 5 bilenler 28 bin 608 lira 20 kuruş kazandı.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.
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