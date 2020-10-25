MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...
ABONE OL
25.10.2020 - 21:58 |

25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...

Süper Loto'da bir kez daha çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 32 milyon 793 bin 937 TL.

25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 32 milyon 793 bin 937 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 1 30 38 42 47 52 oldu.

SÜPER LOTO DEVRETTİ

25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı. Son çekilişte 6 bilen çıkmazken 5 bilenler 28 bin 608 lira 20 kuruş kazandı.

25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.

TIKLA SÜPER LOTO OYNA

SÜPER LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son gelişmeler neler? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son gelişmeler neler? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...

25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...

Sıradaki Haber