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29.11.2020 - 21:35 |

Süper Loto sonuçları belli oldu - 29 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar?

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 16 milyon 439 bin 906 TL.

Süper Loto sonuçları belli oldu - 29 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar?

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 16 milyon 439 bin 906 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 3 7 36 49 50 52 oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI!

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Çekiliş sonuçlarına ait ayrıntılar ise henüz netleşmedi. 

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Süper Loto canlı yayını sona erdikten sonra sonuçlar, www.millipiyangoonline.com adresi üzerinde yerini alacak.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

TIKLA SÜPER LOTO OYNA

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