Süper Loto sonuçları belli oluyor - 10 Ocak Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto çekilişi bu akşam yapılıyor. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişine yaklaşırken çekiliş saati ve nasıl oynanacağı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

10 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

10 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor.

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