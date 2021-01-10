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10.01.2021 - 18:25 |

Süper Loto sonuçları belli oluyor - 10 Ocak Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 27 milyon TL'yi aşmış durumda.

Süper Loto çekilişi bu akşam yapılıyor. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişine yaklaşırken çekiliş saati ve nasıl oynanacağı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

10 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

10 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
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