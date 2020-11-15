Süper Loto sonuçları belli oluyor - 15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto çekilişinde devreden ikramiye 11.919.145 TL. Süper Loto sonuçları belli olunca millipiyangoonline.com'da yer alıyor. Peki 15 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?

15 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

15 Kasım Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

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