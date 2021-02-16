16.02.2021 - 18:21 |
Süper Loto sonuçları belli oluyor - 16 Şubat Süper Loto'da büyük ikramiye...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon TL'yi aşmış durumda.
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. 16 Şubat Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman?
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam yani 16 Şubat tarihinde saat 21.30'da başlayacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldıİl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.