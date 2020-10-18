Süper Loto sonuçları belli oluyor - 18 Ekim Süper Loto nasıl oynanır?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi için haftanın son çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Çekiliş Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden ve MP TV üzerinden canlı yayınlanacak. Haftada üç gün kazanma şansı olan Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 21:30'da başlayacak.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra aşağıdaki link üzerinde yerini alacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



