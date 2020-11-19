19.11.2020 - 20:03 |
Süper Loto sonuçları belli oluyor - 19 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon TL'yi aşmış durumda.
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon TL'yi aşmış durumda. Saat 21.30'da gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinden sonra kazandıran şanslı numaralar burada olacak. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Süper Loto çekilişi 21:30'da başlayacak. Canlı yayın bittikten sonra kazandıran numaralar ve kazanan kişi sayısı yayınlanacak.