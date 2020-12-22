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22.12.2020 - 18:05 |

Süper Loto sonuçları belli oluyor - 22 Aralık Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 22 milyon TL'yi aşmış durumda.

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor. Bugün haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleştiriliyor. Çekilişe yaklaşırken çekiliş saati araştırılmaya başlandı. Peki 22 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta?

22 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sisal Şan tarafından yapılan Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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