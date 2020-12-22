Süper Loto sonuçları belli oluyor - 22 Aralık Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor. Bugün haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleştiriliyor. Çekilişe yaklaşırken çekiliş saati araştırılmaya başlandı. Peki 22 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta?

22 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sisal Şan tarafından yapılan Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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