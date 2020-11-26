Süper Loto sonuçları belli oluyor - 26 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 15.078.649 TL. 26 Kasım yani bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Peki 26 Kasım Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

26 Kasım Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da geçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

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