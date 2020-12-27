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27.12.2020 - 18:35 |

Süper Loto sonuçları belli oluyor - 27 Aralık Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 23 milyon TL'yi aşmış durumda.

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 23.564.594 TL oldu. Çekilişe adım adım yaklaşırken çekiliş saati ve sonuç sorgulama ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 27 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Peki 27 Aralık Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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