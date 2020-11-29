Süper Loto sonuçları belli oluyor - 29 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da bugün büyük ikramiye 15 Milyon 854 Bin 101 TL...Heyecanla beklenen çekilişe geri sayım başladı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişinde bu haftanın son çekilişine kısa bir süre kaldı. Peki çekiliş saat kaçta başlayacak, sonuçlar nereden açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Süper Loto canlı yayını sona erdikten sonra sonuçlar, www.millipiyangoonline.com adresi üzerinde yerini alacak.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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