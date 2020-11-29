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29.11.2020 - 18:45 |

Süper Loto sonuçları belli oluyor - 29 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 15 milyon TL'yi aşmış durumda.

Süper Loto'da bugün büyük ikramiye 15 Milyon 854 Bin 101 TL...Heyecanla beklenen çekilişe geri sayım başladı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişinde bu haftanın son çekilişine kısa bir süre kaldı. Peki çekiliş saat kaçta başlayacak, sonuçlar nereden açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Süper Loto canlı yayını sona erdikten sonra sonuçlar, www.millipiyangoonline.com adresi üzerinde yerini alacak.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

TIKLA SÜPER LOTO OYNA

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. " dedi.
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