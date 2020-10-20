Süper Loto sonuçları belli oluyor - Süper Loto'da büyük ikramiye...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. 20 Ekim Süper Loto çekilişi için heyecanlanan vatandaşlar, çekilişin saat kaçta başlayacağını ve canlı yayının nereden izleneceğini araştırıyor. İşte Süper Loto sonuçları hakkında merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekilişi saat 21:30'da başlayacak. Çekiliş sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra Milli Piyango Online sitesi üzerinde yerini alacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİN CANLI YAYINI NEREDEN İZLENECEK?

Süper Loto çekilişini canlı takip etmek isteyen oyun severler, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayını izleyebilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ





SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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