Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı! 9 Ağustos Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye 26 Milyon TL. Süper Loto'nun yenilenen özelliklerinde çekiliş günleri artarken, büyük ikramiye tutarı da arttı. Aynı zamanda artık internet üzerinden de oynanabilen Süper Loto oyunu büyük ilgi görüyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta çekilecek?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bugün saat 20.00'da yapılacak.

ÇEKİLİŞ NASIL İZLENİR?

Son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER?

Süper Loto artık her Salı, Perşembe ve Pazar günü 20:00’da oyun severleriyle buluşacak.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğiniz her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsanız kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek, terminal sizin için rastgele 6 numara seçer.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsiniz. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Ne kadar kazanabilirsiniz?

Haftada 3 gün kazanma şansınız olan Süper Loto Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilen kazanır. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini alır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür