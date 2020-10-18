MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Ekim Süper Loto nasıl oynanır?
ABONE OL
18.10.2020 - 16:17 |

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Ekim Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Canlı yayını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Süper Loto saat kaçta aramasına ilgisini arttırıyor. Geçtiğimiz gün Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 29 Milyon 898 bin 456 TL olmuştu. İşte Süper Loto çekiliş saati ve Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası...

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Ekim Süper Loto nasıl oynanır?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi için haftanın son çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden ve MP TV üzerinden canlı yayınlanacak. Haftada üç gün kazanma şansı olan Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

TIKLA SÜPER LOTO OYNA

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 21:30'da başlayacak.

CANLI YAYIN İZLEME KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra aşağıdaki link üzerinde yerini alacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

18 Ekim 2020 Günün Özeti Milliyet'te18 Ekim 2020 Günün Özeti Milliyet'te
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çantasından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı!

Çantasından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı!

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Alanya’da korona denetimi! Tek tek uyarıldılar

Alanya’da korona denetimi! Tek tek uyarıldılar

Sıradaki Haber