18.10.2020 - 16:17 |
Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Ekim Süper Loto nasıl oynanır?
Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Canlı yayını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Süper Loto saat kaçta aramasına ilgisini arttırıyor. Geçtiğimiz gün Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 29 Milyon 898 bin 456 TL olmuştu. İşte Süper Loto çekiliş saati ve Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası...
Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi için haftanın son çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden ve MP TV üzerinden canlı yayınlanacak. Haftada üç gün kazanma şansı olan Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi 21:30'da başlayacak.
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SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra aşağıdaki link üzerinde yerini alacak.