Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sayfası: Millipiyangoonline.com

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam yapılacak olan Süper Loto çekilişinin canlı yayın saati merakla araştırılıyor. Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilecek Süper Loto çekilişi ne zaman, sonuçları nereden açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 21:30'da Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Süper Loto sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra millipiyangoonline.com sitesi üzerinden tüm detaylarıyla birlikte açıklanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.

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