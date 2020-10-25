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25.10.2020 - 16:47 |

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sayfası: Millipiyangoonline.com

Bugün Süper Loto çekilişi yapılacak. 25 Ekim Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar, çekilişin saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda Süper Loto sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran oyun severler için tüm detayları haberimizde derledik. Süper Loto çekilişinde bugünün büyük ikramiyesi 32 Milyon 132 Bin 486 TL...

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sayfası: Millipiyangoonline.com

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam yapılacak olan Süper Loto çekilişinin canlı yayın saati merakla araştırılıyor. Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilecek Süper Loto çekilişi ne zaman, sonuçları nereden açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 21:30'da Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Süper Loto sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra millipiyangoonline.com sitesi üzerinden tüm detaylarıyla birlikte açıklanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.
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