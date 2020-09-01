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01.09.2020 - 19:06 |

Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Salı, Perşembe ve Pazar günlerinin klasiği haline gelen şans oyunu Süper Loto'da 14. hafta çekilişi bu akşam düzenlenecek. Sisal Şans tarafından canlı yayında saat 21:30'da gerçekleştirilecek çekiliş sonrası gözler kazandıran şanslı numaraları araştırmaya çevrilecek. Peki bu hafta hangi numaralar zengin edecek?

Vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da 1 Eylül 2020 çekiliş sonuçları açıklanmak üzere. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralarını 21:30'da bir araya getireceğiz...

Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

1 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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