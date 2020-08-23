MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 23 Ağustos Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...
ABONE OL
23.08.2020 - 19:49 |

Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 23 Ağustos Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sisal Şans tarafından her Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın son çekilişi bu akşam yapılacak. Milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Süper Loto'da 10. hafta çekilişinin sonuçları 21:30'da duyurulacak...

Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 23 Ağustos Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Süper Loto'da heyecan 10. çekilişiyle bu akşam devam edecek. Yine yineden büyük bir heyecan fırtınasına sahne olması beklenen Süper Loto'da günün kazandıran numaraları Sisal Şans tarafından 21:30'da canlı yayında açıklanacak...

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildiZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Kolombiya bandıralı geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 30 kilo kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji'den Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısı

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

MSB'den sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı

MSB'den sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı

Sıradaki Haber