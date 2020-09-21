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21.09.2020 - 07:54 |

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Süper Loto 20 Eylül çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar ise belli oldu. Süper Loto oynayanlar sonuçlar ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte 20 Eylül Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Dün 20 Eylül Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. Süper Loto 20 Eylül çekilişinde kazanan numaralar açıklandı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları...

20 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

20 Eylül Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar 3,4, 7, 10, 44 47 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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