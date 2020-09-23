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23.09.2020 - 07:16 |

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da....

Süper Loto çekilişi dün akşam canlı yayında gerçekleşti. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto oynayanalar kazanan numaraları merak ediyor. İşte 22 Eylül Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da....

Süper Loto 22 Eylül çekiliş sonuçları belli oldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Süper Loto sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladılar. Süper Loto sonuçlarını haberimize ekledik. İşte 22 Eylül 2020 Süper Loto sonuçları...

22 EYLÜL 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI

3 - 8 - 33 - 37 - 38 - 44

SÜPER LOTO SONUÇ EKRANINI İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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