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13.03.2020 - 10:01 |

Süper Loto sonuçları: Umutlar gelecek haftaya kaldı

4 haftadır devreden Süper Loto'nun 647. hafta çekilişi dün akşam gerçekleşti. 12 Mart tarihli Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazken 13 buçuk nilyon lira gelecek hafta sahibini arayacak. İşte Süper Loto'da düşen numaralar...

Süper Loto sonuçları: Umutlar gelecek haftaya kaldı

 

Süper Loto'nun 647. hafta çekilişi dün akşam gerçekleşti. 12 Mart Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazken 13.511.405,02 TL gelecek haftaya devretti. 5 bilenler ise 13.659,35 TL kazandı. İşte Süper Loto'da düşen numaralar...

647. hafta Süper Loto'da düşen numaralar: 05-24-25-26-32-49

Süper Loto sonuçları: Umutlar gelecek haftaya kaldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 56 kişi 13 bin 659 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 116 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 92 bin 193 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

 

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