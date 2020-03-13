Süper Loto sonuçları: Umutlar gelecek haftaya kaldı

Süper Loto'nun 647. hafta çekilişi dün akşam gerçekleşti. 12 Mart Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazken 13.511.405,02 TL gelecek haftaya devretti. 5 bilenler ise 13.659,35 TL kazandı. İşte Süper Loto'da düşen numaralar...

647. hafta Süper Loto'da düşen numaralar: 05-24-25-26-32-49





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 56 kişi 13 bin 659 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 116 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 92 bin 193 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.