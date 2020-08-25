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25.08.2020 - 20:13 |

Süper Loto'da büyük ikramiye için geri sayım! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyon TL'yi geçmiş durumda.

Süper Loto'da 25 Ağustos 2020 çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Süper Loto'da bu akşam 10. hafta çekilişi gerçekleştirilecek...

2020 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI


Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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