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18.02.2021 - 19:50 |

Süper Loto'da çekiliş heyecanı! Geri sayım başladı

Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 18 Şubat yani bugün gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Herkesin merakla beklediği 18 Şubat Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta! İşte detaylar...

Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi hem bayilerden hem de online olarak oynanabiliyor. Süper Loto2de devreden büyük ikramiye 12.487.795 TL oldu. Peki 18 Şubat Süper Loto çekilişi ne zaman?

18 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 18 Şubat 2021 tarihinde saat 21.30'ta yapılacak. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip ediniliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto çekilişinin nasıl oynanacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Süper Loto bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.

Balıkesir'de 83 yıllık rekor kırıldıBalıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki son kar yağışıyla, 83 yılın rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Şıldak, kar yüksekliğinin 41 santimetreye ulaştığını kaydetti.
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