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12.11.2020 - 18:31 |

Süper Loto'da çekiliş sonuçları belli oluyor - 12 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon TL'yi geçmiş durumda.

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Haftanın 2.Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Peki 12 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta?

12 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12 Kasım yani bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi saat 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

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