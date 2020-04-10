10.04.2020 - 09:36 |
Süper Loto'da ilk devir! Süper Loto 9 Nisan çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca ilk devir gerçekleşti. İlk devir işleminin ardından oynadıkları numaralara ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar kazandıran numaralar için araştırmalara başladı. İşte Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk devir işlemi gerçekleşti. Süper Loto'nun 651. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.484.398,49 TL'de devretti. İşte Süper Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları...
Süper Loto çekilişinde 5 bilen 40 kişi 8.405,25 TL, 4 bilen 2.493 kişi 146,15 TL ve son olarak 3 bilen 43.673 kişi 14,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Süper Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları...
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ