Süper Loto'da ilk devir! Süper Loto 9 Nisan çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk devir işlemi gerçekleşti. Süper Loto'nun 651. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.484.398,49 TL'de devretti. İşte Süper Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları...

Süper Loto çekilişinde 5 bilen 40 kişi 8.405,25 TL, 4 bilen 2.493 kişi 146,15 TL ve son olarak 3 bilen 43.673 kişi 14,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Süper Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ



