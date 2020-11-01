Süper Loto'da sonuçlar belli oluyor - 1 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

1 Kasım Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto çekilişi, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Bu haftanın son çekilişi 1 Kasım Pazar yani bugün yapılıyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?

SÜPER LOT ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen 1 Kasım Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.

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