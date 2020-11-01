01.11.2020 - 18:54 |
Süper Loto'da sonuçlar belli oluyor - 1 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. 1 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye 34 milyon TL'yi geçmiş durumda.
1 Kasım Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto çekilişi, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Bu haftanın son çekilişi 1 Kasım Pazar yani bugün yapılıyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?
SÜPER LOT ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen 1 Kasım Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.
Bakan Kurum açıkladı: Bugün ödemeye başladıkÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de son durumla ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum artçıların devam edeceğini ve vatandaşların hasarlı binalara girmemesi konusunda uyarıda bulundu. Kurum, "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda." dedi.