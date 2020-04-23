Süper Piyango nedir? Süper Piyango sonuç sorgulama...
Milli Piyango İdaresi yeni bir şans oyunu ile karşımıza çıktı. Yeni piyango oyunu her gün gerçekleşirken çekilişler ise saat 22.15'te yapılıyor. İşte Süper Piyango hakkındaki detaylar...
Milli Piyango İdaresi yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor. www.misli.com’da 500 bin TL’lik çekilişlerin biletleri her gece 22:30’dan itibaren satışa çıkacak. Çekilişler her akşam saat 22:15’te gerçekleştirilecek.
SÜPER PİYANGO ÖZELLİKLERİ
- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
- 1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek
- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak