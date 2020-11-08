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08.11.2020 - 13:58 | | DHA

Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’na, mevsimin ilk karı yağdı.

Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı


Adilcevaz ilçesinde 4 gündür belirli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü’nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’na mevsimin ilk karı da düştü. Kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı beyaza bürünürken, Adilcevaz ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

Cep telefon kamerasıyla Süphan Dağı’nı çeken Ünal Emen, "Kar yağışı Süphan dağına ayrı bir güzellik katmıştır. Bu dağ her mevsimde bir başka güzeldir. Şu an beyaz gelinlik giyilmiş bir vaziyette. Burası tam bir doğa harikası" dedi.

Orhan Emen ise, kar yağışı ile birlikte Süphan Dağı’nın bir başka güzel olduğunu söyledi.

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