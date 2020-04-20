Şüphe Eş Anlamlısı Nedir? Şüphe Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu'na göre şüphe kelimesi, ‘kuşku’ sözcü üzerinden eş anlamlı olarak tabir edilmiş durumda. Herhangi bir olay karşısında emin olmama duygusu ve güvensizlik olarak şüphe kelimesini tanımlamak mümkün.



Şüphe Eş Anlamlısı Nedir?



Her kelimenin bir eş anlamlısı olduğu gibi şüphe sözcüğünün de bulunmaktadır. Doğru yerde amaca uygun olarak kullanabileceğiniz şüphe kelimesi için, ‘kuşku’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Emin olunmayan ve güvensizlik ile yaklaşılan bazı durumlar için şüphe kelimesi kullanılır. Hatta bazen bu kelime hayat kurtarıcı dahi olabilmektedir.



Şüphe Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Hayatta bazı şeylere şüpheyle yaklaşmak gerekir. Böylece hata yapmadan emin olunur ve durum kontrol altında tutulabilir. Bunu anlatmak için ise şüphe kelimesi ile beraber eş anlamlı olarak kuşku sözcüğü kullanılır.



‘’O adam çok şüphe çekiyor.’’



‘’Bu konudan kuşku duymamak mümkün değil.’’