08.05.2020 - 21:28 | | DHA
Şüphe üzerine durdurulan kamyondan çıktı! Karton bardakların arasına saklamışlar
Konya'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu şüphe üzerine kent merkezi girişinde durdurdu. Emniyet otoparkına çekilen kamyonda arama yapan polis, karton bardak kolilerinin arasına gizlenmiş, üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 590 koli ve 29 bin 500 kutu içerisinde 5 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, operasyon anı ise drone ile anbean görüntülendi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.