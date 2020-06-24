24.06.2020 - 21:29 | | DHA
Şüphe üzerine durduruldu! Hepsi ele geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, Gaziantep-Osmaniye karayolunda oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine O.Y.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler sürücüde ve araçta yaptığı aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü O.Y.'yi gözaltına aldı.