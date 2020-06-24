MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şüphe üzerine durduruldu! Hepsi ele geçirildi
ABONE OL
24.06.2020 - 21:29 | | DHA

Şüphe üzerine durduruldu! Hepsi ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durduruldu! Hepsi ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, Gaziantep-Osmaniye karayolunda oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine O.Y.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler sürücüde ve araçta yaptığı aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü O.Y.'yi gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

Yavru ayı tellere tırmanarak kaçtıKarabük'te karayolu kenarında bekleyen ayı, kaya parçalarının düşmemesi için çekilen teli tırmanarak gözden kayboldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 24 Haziran'da düşen numaralar...

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 24 Haziran'da düşen numaralar...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Türk kara sularına itilen 45 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 45 sığınmacı kurtarıldı

Sıradaki Haber