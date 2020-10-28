28.10.2020 - 19:12 | | AA
Şüphe üzerine durduruldu... İç çamaşırına gizlemiş!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş uyuşturucu ve hassas terazi bulunan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildekilerin üzerlerinde yapılan aramada N.N'nin iç çamaşırının içine gizlediği bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli kadın, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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