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06.01.2021 - 19:06 | | DHA

Şüpheli çanta alarmı! Bomba imha uzmanları sevk edildi

Eskişehir'de bir banka şubesi önüne bırakılan kadın çantası panik yarattı. Bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantadan para, cep telefonu ve cüzdan çıktı.

Şüpheli çanta alarmı! Bomba imha uzmanları sevk edildi

Hoşnudiye Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinin giriş kapısının önündeki yaya kaldırımında sahipsiz bir kadın çantasını görenler, bomba ihtimaline karşı durumu polise bildirdi.

Şüpheli çanta alarmı Bomba imha uzmanları sevk edildi



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Tramvay seferleri de durduruldu.

Şüpheli çanta alarmı Bomba imha uzmanları sevk edildi



Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi. Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan para, cep telefonu ve cüzdan çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından sokak yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılarAfyonkarahisar’da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi. Oğlunun bunu reddetmesi üzerine ise yaşlı adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler kasadan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. Şahıslar polisin başarılı takibi ile yakalanırken, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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