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28.12.2020 - 16:28 | | DHA

Şüpheli çanta paniğe neden oldu! Vatandaşlar film gibi izledi

Sivas’ta, çocuk parkına bırakılan spor çantası, paniğe neden oldu. İhbarla gelen ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan eşofman ve forma çıktı.

Şüpheli çanta paniğe neden oldu! Vatandaşlar film gibi izledi

Olay, saat 15.00 sıralarında, Abdulvahabi Gazi Mahallesi Şehitler Parkı içinde bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Parktaki kameriyede spor çantası gören çevredekiler, bomba şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra çantayı fünyeyle kontrollü patlattı. Çantanın içinden eşofman ve forma çıktı.

Çevredekiler ise bu anları merakla izledi.

 

Esnafı çıldırttı! Azerbaycan bayraklarını tek tek toplayıp çöpe attıGelen son dakika haberine göre; Sivas'ta mahalledeki iş yerlerinde asılı olan Azerbaycan bayraklarını indiren L.K. isimli kadın, esnafın şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. L.K.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
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