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03.11.2020 - 19:24 | | DHA

Şüpheli çanta paniği... Patlatılmak üzereyken gerçek ortaya çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesindeki bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası endişe yarattı. Bomba imha uzmanlarının fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada çantanın sahibinin gelmesiyle çalışma durduruldu. Çantadan kitap ve giysiler çıktı.

Şüpheli çanta paniği... Patlatılmak üzereyken gerçek ortaya çıktı

Nazilli Devlet Hastanesi bahçesindeki bir bankın üzerinde, saat 16.00 sıralarında, sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bankın etrafını güvenlik şeridine alıp, çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı fünye ile patlatmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada çantanın sahibi olduğu belirtilen Merve Çalışan'ın gelmesiyle ekipler çalışmayı durdurdu. Çalışan'ın içini açıp, polislere gösterdiği çantadan kitap ve giysiler çıktı. 

Şüpheli çanta paniği... Patlatılmak üzereyken gerçek ortaya çıktı


'BÖYLE BİR DURUM OLACAĞI HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

C'ten annesi ile hastaneye geldiklerini belirten Çalışan, "Annem bankta otururken ben eczaneye gitmiştim. Bu sırada kendisine teslim ettiğim çantayı bankta unutup, elindeki diğer çanta ve poşetlerle durağa çıkmış. Elindeki çantalarda ağır eşyalar olduğu için de benim çantamı unuttuğunu fark etmemiş. Eve dönüş için bindiğimiz Buharkent minibüsünde durumu fark ettik. Hastanedeki bir tanıdığımızdan çantayı almasını rica ettik ancak o da unutmuş. Bunun üzerine kendimiz dönüp, almaya geldik. Böyle bir durum olacağı hiç aklıma gelmezdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama koronavirüs'e dair alınan yeni önlemleri açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."
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