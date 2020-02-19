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19.02.2020 - 16:00 | | İHA

Sürekli aynısı oluyordu! Çalılıkların arasında böyle yakalandılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çakmak gazı kullanarak kendisinden geçmiş vaziyette 2 çocuk yakalandı. Madde bağımlılarının mekan edindiği Türkbeleni’nde yüzlerce boş çakmak gazı tüpü ve uyuşturucu madde kullanmak için hazırlanmış düzenekler bulundu.

Sürekli aynısı oluyordu! Çalılıkların arasında böyle yakalandılar

Türkbeleni Mahallesi'nde çoğunluğu çocuk yaşta madde bağımlılarının çakmak gazı, bali ve uyuşturucu madde kullandığına dair ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, söz konusu yere baskın düzenledi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen ekipler, bir ağacın altında çakmak gazı kullanmak suretiyle kendisinden geçmiş 1'isi suça sürüklenen 2 çocuk buldu. Çocuklar, adli işlem yapılmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine getirildi.

Sürekli aynısı oluyordu Çalılıkların arasında böyle yakalandılar

Diğer taraftan Türkbeleni bölgesinde ikamet etmekte olan vatandaşlar, madde bağımlıları yüzünden çocuklarını evden çıkarmaya korktuklarını, bölgeye her gün gençlerin gelerek madde kullandıklarını, saatlerce kendilerinden geçip uyuduklarını belirterek, “Burada sık sık ufak tefek yangınlar çıkıyor. Bir çoğunu bizler gelip söndürüyoruz. Görüleceği gibi çevre tamamen kullanılan maddelerin tüpleriyle dolu. Bu gençler zaman zaman motosikletlerle gelip motosikletleri bırakıp gidiyorlar. Geçen yıl burada bırakılan 3 motosikletin hırsızlık olduğu belirlendi. Kısacası madde almak için gençler her yola başvuruyor. Bu gençler için gerekli önlemler alınmalı” şeklinde konuştu.

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