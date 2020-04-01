‘Sürekli görüntülü arama halindeyiz’

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek için milyonlarca vatandaş kendisini eve kapattı. Her gün binlerce insanın gelip geçtiği caddeler ve sokaklar boş kaldı. Milliyet olarak salgın nedeniyle kendilerini evde koruma altına alan vatandaşların, günlerini nasıl geçirdiklerini ve hikâyelerini dinledik.

Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Haldun Narmanlıoğlu ve özel bir şirkette yönetici olarak çalışan eşi Ünzile Narmanlıoğlu ile iki oğlu da günlerdir evde izole bir yaşam sürüyor.

Uzaktan eğitim

Narmanlıoğlu çifti, karantina günlerinde evde vakitlerini nasıl geçirdiklerini Milliyet’e anlattı:

Haldun Narmanlıoğlu (42): “Bütün hayatımız tamamen dijitale dönüştü. Artık derslerimizi uzaktan eğitimle yürütüyoruz. Günüm genellikle bilgisayar başında ders içeriği hazırlamakla geçiyor. Tez öğrencileriyle internet üzerinden görüşüyoruz. Eşim ve ben sosyal hayatımıza dijital dünya aracılığıyla devam ediyoruz. Dayılar, halalar, yeğenler, kuzenler, arkadaşlar... Sürekli bir görüntülü arama halindeyiz.

Sıkıntıdan icat edilmiş yeni yemek tarifleri, çocuklarla yapılabilecek yeni etkinlik tüyoları paylaşıyoruz. Yani herkesle ayrıyız ama aslında dijital dünyada bir aradayız. Whatsapp gruplarının sayısında ve etkinliğinde patlama oldu. Lise arkadaşları, üniversite arkadaşları, akrabalar, kardeşler, iş arkadaşları, film öneri grupları hepsinin ayrı grubu var. Sürekli yeni gruplara ekleniyoruz ve mesajlar yağıyor. Bütün sosyal mecralardan salgın, korunma yöntemleri ve yeni gelişmelerle ilgili yüzlerce haber akıyor. Takip etmek imkansız.”

Ünzile Narmanlıoğlu (37): “Özel bir şirkette kurumsal iletişim etkinlik yöneticisi olarak çalışıyorum. Şirket olarak home-office çalışma sistemine geçtik. Evde çalışırken biri 4 yaşında diğeri 10 aylık iki oğlumuzla da ilgilenmek zorundayız. Büyük oğlumun anaokulu bile dijitalleşti. Öğretmeni yapabileceği etkinlikleri hazırladığı videolarla bize gönderiyor. Sonra oğlum bu videoları izleyip aynı etkinlikleri evde yapıyor. Tabii bu sırada biz de videosunu çekip öğretmenine gönderiyoruz.”

‘Seviniyorlar’

“Minicik çocuklar sosyalliklerini kaybetmesin diye öğretmenleri haftada birkaç gün bütün sınıfı görüntülü telekonferansla bir araya topluyor. Çocuklar birbirini görünce inanılmaz seviniyorlar. Evde kalmanın en zor yanı iş ile çocuklara ayırdığımız zamanın iç içe geçmesi. Uyku, yemek, oyun ve bakım saatleri ile iş saatleri birbirine geçmiş durumda. İlk günler zordu, şimdi daha fazla alışmaya başladık.”