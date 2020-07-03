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03.07.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Suriye’de hareketlilik arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yolu ile gerçekleştirdiği 6. Üçlü Zirve sonrası Suriye’de askeri hareketlilik arttı. “Barış Pınarı” bölgesinde yer alan Ayn İsa kasabası çevresinde hareketlenen terör örgütü PKK/YPG’nin mevzileri TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından bombalandı. Bölgede yer yer sıcak çatışmalar yaşandı.

Suriye’de hareketlilik arttı
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Rusya ise rejim ordusu desteğinde M4 karayolu üzerinde bulunan Rakka’ya bağlı Ayn İsa kasabasına asker ve ağır silah sevk etti. Ayn İsa’ya uzun askeri araç konvoyu ile giren Rus ve rejim askerlerinin yanı sıra bölgeye çok sayıda obüs, uçaksavar, füze ve mühimmat ulaştırıldı.

Üçlü zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride isim verilmeden Suriye’ye ait olması gereken petrol gelirlerine ABD’nin hukuka aykırı şekilde el koyduğunun vurgulanmasının ardından Rus askeri polisi de harekete geçirdi. Rus güçlerinin, önceki gün ve dün Irak sınır hattındaki Rimelan petrol bölgesi ve Smelka Sınır Kapısı’na yönelmesi iki ülkeyi karşı karşıya getirdi.

Ruslara ABD engeli

ABD askerleri, zırhlı araçlarla karayolunu keserek Rus güçlerinin bölgeye geçişini önledi. ABD askerleri ile kısa süreli gerginlik yaşayan Rus güçleri, bölgeye giremeyince geri döndü. Petrol bölgesi Rimelan’a açılan Derna Aghi Köyü’nde üs kurma çalışması yapan Rus askeri polis güçleri ise köylülerin direniş göstermesi nedeniyle bölgeye konuşlanmada sorunlar yaşıyor.

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