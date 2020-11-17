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17.11.2020 - 10:54 | | AA

Suriye’de PKK ve DEAŞ üyesi üç terörist yakalandı!

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab ve Cerablus kentlerinde terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Suriye’de PKK ve DEAŞ üyesi üç terörist yakalandı!

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El-Bab ve Cerablus  kentlerinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık  hizmeti verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Münbiç bölgesinde 2014-2016 yılları arasında terör örgütü DEAŞ üyesi  olarak, 2016 yılından itibaren ise terör örgütü PKK/YPG/PYD terör örgütü üyesi  olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen G.H, El Bab'a bağlı Bzaa-Razi  Mahallesi'nde bulunan evde yerel kolluk tarafından yapılan adli aramada  yakalanmıştır. Aynı örgütlere çalıştığı belirlenen M.H. ise Al Vilat  Mahallesi'nde yakalanmıştır. Cerablus kentinde ise terör örgütü DEAŞ üyesi M.E.M.  örgütün hücre evinde yakalanmıştır. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve cep  telefonu ele geçirilmiştir."

Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular: 'Size ölüm'HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, terör örgütü PKK mensupları tarafından ölümle tehdit edildi. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan Biçer ailesinin kaldıkları evin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı.
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