MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollara giren YPG'li terörist tutuklandı
ABONE OL
17.06.2020 - 15:26 | | DHA

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollara giren YPG'li terörist tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasına gerçekleştirilen operasyonda yakalanan M.N. adlı YPG'li terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollara giren YPG'li terörist tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye'nin Tel Abyad şehrinden yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak eylem yapmak için hazırlandıkları düşünülen 9 terörist için 10 Haziran günü İstanbul'da operasyon gerçekleştirilmiş, 4'ü saklandıkları adreslerde yakalanmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 YPG'liden 3'ü adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda yakalanan ve eylem için arayışta olduğu belirlenen M.N. isimli YPG'li ise çıkartıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmara Denizi turuncuya döndüMarmara Denizi’ne kıyısı olan Bursa'nın Mudanya sahilinde denizin renk değiştirmesiyle birlikte çevreye yayılan koku vatandaşları tedirgin etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Çok acı görüntü! Aynı tabuta kondular...

Çok acı görüntü! Aynı tabuta kondular...

Sıradaki Haber